El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Forcarei se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga alta, con un cielo cubierto que podría traer consigo lluvias escasas, especialmente durante la mañana y parte de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 9 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 7 grados, y aunque se espera un ligero aumento a 9 grados hacia el mediodía, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 91% en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 90% de posibilidades de lluvia entre las 07:00 y las 13:00 horas. Se anticipa que las lluvias serán ligeras, acumulando alrededor de 0.1 a 0.7 mm a lo largo del día. La actividad tormentosa también es posible, especialmente en la mañana, con un 75% de probabilidad de tormentas en las primeras horas, disminuyendo a un 20% en la tarde.

El viento soplará mayormente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h. Esto podría contribuir a una sensación de frescor, especialmente durante las horas más frías de la tarde y la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:24, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La bruma y la niebla podrían regresar, especialmente en las horas nocturnas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones al salir, especialmente en la mañana y la tarde, debido a la posibilidad de lluvia y niebla.

Hoy, 14 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 80% en las primeras horas, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 8 a 11 grados , lo que indica un día fresco, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.