El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

Hoy, 14 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 80% en las primeras horas, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 8 a 11 grados , lo que indica un día fresco, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, pero aún manteniéndose por encima del 70% en la tarde. Esto puede generar una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se sale de casa.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 23 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es importante tener en cuenta que el viento puede intensificarse en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución, especialmente en zonas expuestas.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 25% durante la tarde, aunque la actividad eléctrica parece ser baja. Sin embargo, es recomendable estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas, lo que podría complicar la conducción y otras actividades al aire libre. Se aconseja a los conductores que mantengan una distancia prudente y reduzcan la velocidad si se encuentran con condiciones de visibilidad reducida.

En resumen, A Estrada experimentará un día fresco y mayormente nublado, con lluvias escasas y una alta humedad. Las condiciones del viento y la posibilidad de tormentas ligeras añaden un elemento de precaución para quienes planean salir. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para el tiempo variable y las posibles lluvias.

Hoy, 14 de enero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 90% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 grados durante la mayor parte del día, lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

