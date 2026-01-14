El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

Hoy, 14 de enero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 90% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 grados durante la mayor parte del día, lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, la temperatura podría descender ligeramente a 8 grados, pero se espera que se mantenga en torno a los 9 grados durante la mayor parte del día. La humedad relativa también se mantendrá alta, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. La bruma y la niebla serán características del ambiente, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avance el día, alcanzando rachas de hasta 26 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de tormentas será notable, especialmente en la mañana, con un 75% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00. Sin embargo, a medida que el día avance, la probabilidad de tormentas disminuirá significativamente, cayendo a un 10% entre las 07:00 y las 13:00, y a un 0% en las horas de la tarde y la noche. Esto sugiere que, aunque las primeras horas del día serán inestables, la tarde podría ofrecer un respiro, con cielos más despejados y menos actividad eléctrica.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo inestable en la mañana, con lluvias ligeras y tormentas, seguido de una tarde más tranquila, aunque aún fresca y húmeda. Se aconseja a los residentes que estén preparados para las condiciones cambiantes y que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en las primeras horas del día.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 14 de enero de 2026, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones de tormenta se mantengan hasta el mediodía. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles chubascos.

Hoy, 14 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 80% en las primeras horas, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 8 a 11 grados , lo que indica un día fresco, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean más notorias en los periodos de la madrugada y la mañana, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en el periodo más activo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.