El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

Hoy, 14 de enero de 2026, Catoira se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una predominancia de nubes que traerán consigo la posibilidad de lluvias escasas. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas posteriores.

A medida que avancen las horas, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados en la tarde, proporcionando un respiro en medio de la nubosidad. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 67% hacia el final del día. Esto podría generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 90% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 75% entre las 07:00 y las 13:00. Las lluvias, aunque escasas, podrían acumular hasta 1 mm en total durante la mañana. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, con un 5% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente, lo que sugiere que el tiempo podría mejorar hacia el final del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h en las horas centrales del día, aumentando a ráfagas de hasta 28 km/h hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

En cuanto a la visibilidad, se anticipa que la bruma y la niebla afecten la claridad del paisaje, especialmente en las primeras horas de la mañana. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

A medida que el día avance, se espera que el cielo permanezca mayormente cubierto, con algunas posibilidades de que se abran claros hacia la tarde. Sin embargo, la tendencia general será hacia un tiempo gris y húmedo, típico de esta época del año en Catoira. Los habitantes deben estar preparados para un día de inclemencias, pero con la esperanza de que las condiciones mejoren hacia la noche.

Hoy, 14 de enero de 2026, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones de tormenta se mantengan hasta el mediodía. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles chubascos.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Hoy, 14 de enero de 2026, Valga se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían afectar la visibilidad y la comodidad de los transeúntes. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.