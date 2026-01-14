El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

Hoy, 14 de enero de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían traer algunas lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 75% en las primeras horas del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 11 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad persista, con momentos de cielo cubierto y la posibilidad de tormentas aisladas, especialmente en las horas centrales del día. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.2 mm, lo que indica que las lluvias serán escasas pero presentes. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que marcan los termómetros.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 6 y 10 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en áreas más expuestas. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 22 km/h, lo que podría ser notable en espacios abiertos.

Durante la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero el cielo seguirá cubierto, con algunas posibilidades de que se presenten lluvias ligeras. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque unos 11 grados. Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, volviendo a situarse en torno a los 7 grados.

La visibilidad podría verse afectada por la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar la circulación en carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada.

En resumen, el día en A Cañiza se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque quienes necesiten salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Mondariz se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 12 grados en las horas centrales. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en la mañana, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la formación de niebla.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con un estado de nubosidad que se mantendrá a lo largo del día. Las condiciones meteorológicas indican que la visibilidad podría verse reducida debido a la bruma, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Ponteareas se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma dominarán el cielo, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y espacios abiertos. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 95% en la madrugada, lo que contribuirá a la sensación de frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.