El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

Hoy, 14 de enero de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían traer tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 70% entre las 00:00 y las 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles chubascos. La precipitación acumulada en este periodo podría alcanzar hasta 3 mm, lo que indica que la lluvia será ligera pero constante.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados durante la mayor parte de la jornada, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas centrales. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94% en la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frío y puede hacer que la lluvia se sienta más intensa.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde. Se espera que la racha máxima de viento alcance los 24 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el noreste y luego al sur, lo que podría influir en la dispersión de las nubes y la posible mejora de las condiciones hacia la tarde.

La probabilidad de precipitación disminuirá significativamente después de las 07:00, con un 80% de probabilidad entre las 07:00 y las 13:00, y cayendo a un 25% entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, a partir de las 19:00, la probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que sugiere que la tarde podría ofrecer un respiro de las lluvias, aunque el cielo seguirá mayormente nublado.

En resumen, los habitantes de Cangas deben estar preparados para un inicio de jornada húmedo y fresco, con la posibilidad de tormentas ligeras. A medida que el día avanza, aunque las lluvias disminuirán, el cielo permanecerá cubierto, y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien si se planea salir, especialmente durante las primeras horas del día.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar lluvias escasas. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10 grados durante la mayor parte del día, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.