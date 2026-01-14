El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de tormenta y lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura constante de 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.7 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0.1 mm en las siguientes. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando un 90% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es probable que los residentes se enfrenten a chubascos intermitentes.

El viento soplará desde el sur a una velocidad de 6 km/h en la mañana, aumentando gradualmente a lo largo del día. Para el mediodía, se prevé que la dirección del viento cambie hacia el oeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 24 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en combinación con la alta humedad.

Durante la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , con un ligero aumento hacia la noche. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido al viento y la humedad. La probabilidad de tormenta se mantendrá en un 75% hasta las 07:00, pero disminuirá a cero en las horas posteriores, lo que sugiere que las tormentas más intensas podrían ocurrir en la mañana.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas oscilarán entre 11 y 12 grados . La humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 66% al final del día. Esto podría contribuir a la formación de brumas o neblinas en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, los habitantes de Cambados deben prepararse para un día mayormente nublado con lluvias ligeras y un ambiente fresco. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de enero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 90% entre las 00:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 11 grados durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en varias horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones de hasta 1 mm en el periodo de la mañana. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 90% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables.

Hoy, 14 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una probabilidad de tormentas que alcanzará el 75% entre la 1 y las 7 de la mañana. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en este periodo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.