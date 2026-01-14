El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

Hoy, 14 de enero de 2026, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones de tormenta se mantengan hasta el mediodía. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles chubascos.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 14 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 14 grados por la tarde. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada.

La humedad será un factor notable, especialmente en la mañana, donde se registrarán niveles del 98% al 100%. Esto, combinado con las condiciones de bruma y niebla, puede dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas centrales del día, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional. A medida que avance la tarde, el viento se tornará más variable, con ráfagas que podrían llegar a 17 km/h hacia el final del día.

A lo largo de la jornada, la probabilidad de tormenta disminuirá significativamente después de las 07:00, con un 15% de probabilidad entre las 07:00 y las 13:00, y cayendo a 0% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las primeras horas del día serán inestables, la tarde podría ofrecer un respiro con cielos más despejados y menos actividad eléctrica.

En resumen, los habitantes de Caldas de Reis deben estar preparados para un día mayormente nublado con lluvias intermitentes en la mañana, mejorando hacia la tarde. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si planean actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 14 de enero de 2026, Catoira se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una predominancia de nubes que traerán consigo la posibilidad de lluvias escasas. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas posteriores.

Hoy, 14 de enero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 90% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 grados durante la mayor parte del día, lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean más notorias en los periodos de la madrugada y la mañana, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en el periodo más activo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.