El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar lluvias escasas. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10 grados durante la mayor parte del día, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad persista, con momentos de mayor densidad que podrían dar lugar a lluvias ligeras. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando un 85% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es probable que los residentes de Bueu se enfrenten a condiciones de lluvia en la mañana. Posteriormente, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero aún se mantendrá en un 15% hasta las 13:00, lo que sugiere que no se debe bajar la guardia ante posibles chubascos.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h hacia el final del día, lo que podría generar una sensación de frescor adicional.

En resumen, los habitantes de Bueu deben prepararse para un día mayormente nublado, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, especialmente en las primeras horas de la mañana. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas frescas y la alta humedad podrían hacer que el día se sienta más frío de lo habitual. A medida que se acerque la tarde, aunque la probabilidad de tormentas disminuirá, el cielo seguirá cubierto, y es probable que las lluvias sean intermitentes.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 14 de enero de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían traer tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 70% entre las 00:00 y las 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles chubascos. La precipitación acumulada en este periodo podría alcanzar hasta 3 mm, lo que indica que la lluvia será ligera pero constante.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 90% en las primeras horas, lo que sugiere que es probable que los residentes y visitantes experimenten algunas lluvias ligeras.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.