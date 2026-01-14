El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Barro se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormentas y lluvia escasa, lo que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán ligeras. A medida que avance la jornada, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 75% hasta el mediodía, lo que podría generar momentos de inestabilidad y descargas eléctricas en la región. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá considerablemente, cayendo a un 0% entre las 19:00 y 01:00 horas del día siguiente.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 70% por la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Es recomendable que los residentes de Barro se preparen para condiciones de viento moderado, especialmente durante las horas de mayor actividad.

A lo largo del día, el cielo experimentará cambios, pasando de un estado cubierto con tormentas a un cielo más nuboso hacia la tarde. Esto podría dar paso a algunas mejoras temporales en las condiciones meteorológicas, aunque no se descartan nuevas lluvias ligeras.

En resumen, Barro enfrentará un día fresco y húmedo, con alta probabilidad de lluvias y tormentas en las primeras horas, seguido de una ligera mejora en las condiciones hacia la tarde. Se aconseja a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles tormentas.

