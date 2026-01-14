El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar lluvias intensas, especialmente en las primeras horas, donde se espera una probabilidad de tormenta del 70% entre la 1 y las 7 de la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 92% en la mañana.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, con un leve aumento en la sensación térmica. Sin embargo, la humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. La lluvia será escasa en las horas posteriores a la mañana, pero no se descartan chubascos intermitentes, con una probabilidad de precipitación del 30% entre la 1 y las 7 de la tarde.

El viento soplará del este a velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 20 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las zonas costeras. A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con intervalos de nubes altas que permitirán que algunos rayos de sol se filtren, aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 10% entre la 1 y las 7 de la tarde.

En la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 9 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad. La probabilidad de lluvia se reducirá a cero en las horas nocturnas, permitiendo que la población de Baiona disfrute de una noche más tranquila, aunque el ambiente seguirá siendo fresco y húmedo.

En resumen, el día de hoy en Baiona se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias en la mañana y un ambiente mayormente nublado durante el resto del día. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y frescas, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para el frío.

Hoy, 14 de enero de 2026, Gondomar se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de tormentas que alcanzará el 70% entre la 1 y las 7 de la mañana. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles lluvias intensas y tormentas eléctricas en este periodo.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias que se intensificarán en ciertos momentos. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 98% en las primeras horas del día.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo algunas lluvias ligeras. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 85% durante la mañana, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia, especialmente entre las 00:00 y las 07:00 horas. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas más frías.

