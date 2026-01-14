El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con un estado de nubosidad que se mantendrá a lo largo del día. Las condiciones meteorológicas indican que la visibilidad podría verse reducida debido a la bruma, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 13 grados . A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más frescas de la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 76% a 80%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas pero constantes, con un acumulado de aproximadamente 0.1 mm en las horas de la mañana y la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 45% en las primeras horas del día y un 70% entre la tarde y la noche. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 26 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. La dirección del viento también podría contribuir a la sensación de inestabilidad en el tiempo, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a aparecer, pero no se anticipan tormentas significativas. Sin embargo, la probabilidad de tormenta se mantiene en un 20% durante la tarde, lo que podría generar algunas inquietudes entre los residentes. Es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de precipitaciones. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día húmedo y fresco, manteniendo precauciones ante posibles cambios en el tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Ponteareas se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma dominarán el cielo, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y espacios abiertos. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 95% en la madrugada, lo que contribuirá a la sensación de frío.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades de lluvia y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, dando paso a un ambiente cubierto con tormentas y lluvia escasa, especialmente en las horas centrales de la jornada.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, la niebla será un fenómeno predominante, especialmente en las primeras horas del día, con visibilidad reducida que podría complicar la circulación. A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a hacerse más evidente, aunque las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 10 grados .

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.