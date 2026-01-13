El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean constantes, aunque en su mayoría ligeras. La probabilidad de lluvia es del 100% durante las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 13 grados en las horas centrales. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, llegando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 34 km/h en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, con rachas que oscilarán entre los 10 y 14 km/h en las horas de la tarde y noche. Esto podría contribuir a un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a tormentas en las horas de la tarde. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando hasta el 85% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían intensificarse en cualquier momento, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones meteorológicas.

La tarde se caracterizará por un ambiente gris y húmedo, con la posibilidad de que las lluvias se conviertan en más intensas, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 01:00, donde la probabilidad de tormenta se mantiene en un 80%. La visibilidad podría verse afectada, así que es aconsejable tener precaución al conducir.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se presentará como un día de lluvia y nubes, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es un buen momento para quedarse en casa y disfrutar de actividades interiores, mientras se espera que el tiempo mejore en los días siguientes.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se produzcan pequeñas precipitaciones.

Hoy, 13 de enero de 2026, Ribadumia se enfrenta a un día mayormente cubierto, con condiciones de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.