El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas continúen siendo inestables. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en su mayoría serán de baja intensidad. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 2 mm en las horas más activas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 26 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 42 km/h en las primeras horas del día. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados, con un ligero aumento a 13 grados en las horas cercanas a la noche. Sin embargo, la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad y el viento. La probabilidad de tormentas también es notable, con un 90% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de la tarde, lo que podría traer consigo chubascos más intensos y rachas de viento más fuertes.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las zonas costeras.

En resumen, los habitantes de Vilagarcía de Arousa deben prepararse para un día gris y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento notable. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas pueden resultar incómodas.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 13 de enero de 2026, Catoira se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias y tormentas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presenta cubierto con lluvia escasa, y esta tendencia se mantendrá durante las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Hoy, 13 de enero de 2026, Ribadumia se enfrenta a un día mayormente cubierto, con condiciones de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean constantes, aunque en su mayoría ligeras. La probabilidad de lluvia es del 100% durante las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.