El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 0.2 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% durante el periodo de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán ligeras.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las primeras horas del día. Esta brisa moderada podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el día avance, el viento disminuirá en intensidad, lo que podría ofrecer un ligero alivio a los habitantes de la zona.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 60% entre las 01:00 y las 07:00, aumentando a un 85% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, existe una alta posibilidad de que se produzcan, especialmente en la mañana. Sin embargo, las tormentas que se presenten no deberían ser severas, ya que se prevé que las lluvias sean escasas.

Durante la tarde, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 12 grados , pero se mantendrá en torno a los 11 grados en general. La humedad podría descender un poco, pero seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de bochorno en combinación con el viento.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, con mínimas que podrían llegar a los 9 grados . La jornada concluirá con un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en Vilaboa.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 13 de enero de 2026, Moaña se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 88%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Hoy, 13 de enero de 2026, Redondela se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones de lluvia que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1.0 mm en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.