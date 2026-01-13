El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias, aunque ligeras, se mantendrán constantes, acumulando hasta 1 mm en las primeras horas y un total de 0.1 mm en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 11 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados por la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que alcanzará niveles del 90% en la mañana y del 97% hacia la noche, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 25 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento se mantendrá entre 5 y 11 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frío adicional. Las rachas máximas se registrarán en la mañana, con una velocidad de hasta 40 km/h, lo que podría generar algunas molestias, especialmente para quienes se desplacen al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 55% en las primeras horas y un 85% entre las 7 y las 13 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de tormentas aisladas, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de conducción en las carreteras.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, pero las condiciones seguirán siendo mayormente nubosas. La puesta de sol está prevista para las 18:22, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la noche.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Vila de Cruces que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias y tormentas. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El día de hoy, 13 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10 grados , lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con temperaturas que rondarán los 8 grados . La sensación térmica será un poco más baja, alcanzando los 4 grados, lo que podría hacer que los habitantes sientan un frío más intenso.

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.