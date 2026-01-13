El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 13 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor y podría hacer que la lluvia se sienta más intensa. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en torno al 85%, lo que indica que el ambiente seguirá siendo húmedo y propenso a la lluvia.

Los vientos soplarán desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 25 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 53 km/h en las primeras horas. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la lluvia. A medida que el día avance, se espera que la intensidad del viento disminuya, pero seguirá siendo notable, especialmente en las zonas costeras.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 90% de posibilidad de tormentas en el periodo de la tarde, lo que podría llevar a un aumento en la intensidad de las precipitaciones. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y posibles interrupciones en actividades al aire libre.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones en las carreteras, ya que las condiciones pueden volverse resbaladizas.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. La combinación de alta humedad, vientos moderados y la posibilidad de tormentas sugiere que es un buen día para quedarse en casa o planificar actividades bajo techo.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 13 de enero de 2026, Cangas se enfrenta a un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente.

Hoy, 13 de enero de 2026, Moaña se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 88%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Hoy, 13 de enero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las primeras horas y un total de 1 mm en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.