El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 10 grados hacia la tarde y la noche.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se incrementará, alcanzando un 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se anticipa que la precipitación acumulada podría llegar a ser significativa, con valores que oscilan entre 3 y 5 mm, especialmente en las horas centrales del día. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que traerá consigo condiciones inestables y un aumento en la actividad tormentosa.

La probabilidad de tormenta también es alta, con un 95% en las horas de la tarde, lo que sugiere que los residentes de Valga deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas. Las rachas de viento, que provendrán del sur, alcanzarán velocidades de hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad relativa que se espera, que rondará el 94% en las horas más críticas del día.

A lo largo de la tarde, se prevén intervalos de nubosidad más intensa, con lluvias que podrían ser más persistentes y fuertes. La visibilidad podría verse afectada, por lo que se recomienda precaución al conducir. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la noche, alcanzando los 10 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Es aconsejable que los habitantes se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias para evitar inconvenientes. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas hará que sea un día propicio para quedarse en casa, disfrutando de actividades en interiores.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 13 de enero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una temperatura constante de 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Hoy, 13 de enero de 2026, Catoira se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias y tormentas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presenta cubierto con lluvia escasa, y esta tendencia se mantendrá durante las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Hoy, 13 de enero de 2026, Pontecesures se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en varios periodos del día. Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, con valores que oscilarán entre 0.6 y 1 mm en las primeras horas, aumentando a medida que avanza la jornada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

