El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Se espera que la precipitación acumulada alcance hasta 0.8 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm en las siguientes, y alcanzando un pico de 8 mm en el periodo de 15:00 a 16:00, lo que indica un aumento significativo en la intensidad de la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables durante el día, oscilando entre los 10 y 13 grados . Las mínimas se registrarán en las primeras horas, con 10 grados, y las máximas alcanzarán los 13 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 98% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 21 y 44 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 45 km/h en las horas más activas del día. Esta combinación de viento y lluvia puede generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. Se recomienda precaución al desplazarse, ya que las rachas de viento podrían ser intensas y la lluvia podría dificultar la visibilidad.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 85% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de riesgo para quienes se encuentren en la calle o en espacios abiertos. La situación meteorológica podría mejorar ligeramente hacia la noche, con una disminución en la probabilidad de precipitación y tormentas, aunque el cielo seguirá cubierto.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas esperadas, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Es aconsejable que los residentes y visitantes se preparen adecuadamente para las condiciones climáticas adversas y eviten actividades al aire libre innecesarias durante las horas de mayor riesgo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

El día de hoy, 13 de enero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura estable alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío.

Hoy, 13 de enero de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.