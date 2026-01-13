El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 93%, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que la lluvia se sienta más intensa de lo que realmente es.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados. La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán de carácter ligero. Se espera que la precipitación acumulada alcance hasta 1 milímetro en las primeras horas y hasta 2 milímetros en la tarde, lo que podría generar charcos y un suelo húmedo, pero sin causar problemas significativos.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 46 km/h en algunos momentos, especialmente durante la tarde, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre. Es recomendable abrigarse adecuadamente y tener precaución si se planea realizar actividades al exterior.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 70% de posibilidad de que se produzcan en los intervalos de la tarde, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias. Sin embargo, no se prevén tormentas severas, aunque es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubosidad variable. Hacia la tarde, se espera que la situación meteorológica se mantenga similar, con cielos cubiertos y temperaturas que no superarán los 12 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:26, marcando el final de un día gris y húmedo en Tomiño. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una buena lectura o ver una película, mientras se escucha el suave murmullo de la lluvia.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 13 de enero de 2026, Oia se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95%, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

El día de hoy, 13 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas más críticas, lo que podría generar una sensación de incomodidad para los habitantes.

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Se espera que la precipitación acumulada alcance hasta 0.8 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm en las siguientes, y alcanzando un pico de 8 mm en el periodo de 15:00 a 16:00, lo que indica un aumento significativo en la intensidad de la lluvia.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.