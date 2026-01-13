El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1.0 mm en las primeras horas del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 10 y 12 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas de 11 grados, que descenderán ligeramente a 10 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, se espera un leve aumento, alcanzando nuevamente los 11 grados, pero sin grandes variaciones.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor. A medida que avance la jornada, la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 80% y el 90%, lo que podría hacer que las lluvias se sientan más intensas de lo que realmente son.

El viento soplará del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 24 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría afectar la percepción de la temperatura.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 90% de posibilidad de tormenta entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas durante la mañana. Sin embargo, la actividad tormentosa disminuirá en la tarde, aunque no se descartan chubascos ocasionales.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nublado. La visibilidad podría verse afectada en las horas de lluvia, pero mejorará a medida que las precipitaciones cesen. La puesta de sol se espera para las 18:25, momento en el que el cielo podría mostrar algunos claros, aunque las nubes seguirán dominando el horizonte.

En resumen, hoy en Soutomaior se anticipa un día fresco y húmedo, con lluvias ligeras y un cielo mayormente cubierto, ideal para actividades en interiores.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados durante la mayor parte del día, con un ligero descenso a 9 grados hacia la tarde y la noche.

Hoy, 13 de enero de 2026, Redondela se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones de lluvia que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.