El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 11 grados en las horas centrales. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se situará entre el 82% y el 91%, lo que generará un ambiente fresco y húmedo.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 28 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 40 km/h. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas aumentará, especialmente en la tarde, donde se prevé un 90% de probabilidad de tormenta entre las 13:00 y las 19:00. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que es aconsejable estar atento a las alertas meteorológicas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir. La combinación de lluvia y viento podría generar condiciones resbaladizas en las carreteras.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. El cielo permanecerá cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, no se descartan algunas lloviznas ligeras.

En resumen, el día en Silleda se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias escasas y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda estar preparado para posibles tormentas en la tarde.

