El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

Hoy, 13 de enero de 2026, Sanxenxo se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en varios periodos del día. Las precipitaciones serán escasas al inicio, pero se intensificarán a medida que avance la jornada, especialmente en las horas centrales, donde se prevé que caigan hasta 7 mm de lluvia.

La temperatura se mantendrá bastante constante, oscilando entre los 10 y 12 grados . A primera hora, se registrarán 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, superando el 90% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 54 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco y ventoso. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 25-35 km/h, lo que podría generar un oleaje considerable en la costa. Los amantes de la playa deben tener precaución, ya que las condiciones del mar pueden ser adversas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea alta, con un 70% de posibilidad de tormenta en las primeras horas del día, aumentando hasta un 90% en la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de riesgo a las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. El cielo permanecerá cubierto y la lluvia podría continuar, aunque con menor intensidad. La temperatura descenderá a unos 10 grados hacia el final del día, y la humedad seguirá siendo elevada, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

En resumen, hoy en Sanxenxo se prevé un día lluvioso y ventoso, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de tormentas. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.