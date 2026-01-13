El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, acumulando alrededor de 0.7 mm en las primeras horas y alcanzando hasta 1 mm en los periodos posteriores.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 10 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y ligeramente más cálidas hacia la tarde. A medida que avance el día, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores del 94% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescor. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, puede hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más baja. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá en intensidad, pero se mantendrá constante, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 95% de posibilidad durante el periodo de la tarde, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas acompañadas de lluvia. Es recomendable que los residentes de Salvaterra de Miño tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor actividad de tormentas.

En resumen, el día se presenta como uno de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.