El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

Hoy, 13 de enero de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana, lo que indica que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.8 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm hacia el mediodía. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre 11 y 12 grados .

El viento soplará del sur, con velocidades que rondarán los 15 km/h, aumentando ligeramente en algunos momentos del día. En las horas centrales, se espera que la velocidad del viento alcance hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. La dirección del viento se mantendrá mayormente constante, lo que es típico para esta época del año en la región.

Durante la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable. La probabilidad de tormentas se incrementa, alcanzando un 85% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas aisladas, especialmente en las horas más cálidas del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 13 grados , pero la combinación de la humedad y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más baja.

Hacia el final de la tarde, se espera que las lluvias se intensifiquen, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm antes del ocaso, que se producirá a las 18:25. La noche se presentará con cielos cubiertos y una temperatura que descenderá a los 10 grados , manteniendo la alta humedad en el ambiente.

En resumen, los habitantes de Salceda de Caselas deben prepararse para un día de cielos cubiertos, con lluvias y la posibilidad de tormentas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas pueden ser cambiantes y frescas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.