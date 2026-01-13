El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

Hoy, 13 de enero de 2026, Ribadumia se enfrenta a un día mayormente cubierto, con condiciones de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, con ligeras variaciones que podrían llevarla a 13 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur con rachas que alcanzarán hasta 27 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia en los periodos de la mañana y la tarde. Se prevé que la precipitación acumulada durante el día alcance los 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será escasa, es probable que se produzcan chubascos intermitentes. En particular, se anticipa que las tormentas sean más frecuentes en las horas centrales del día, con una probabilidad de tormenta del 90% entre las 07:00 y las 13:00 horas.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá cubierto, y la temperatura podría descender ligeramente a 11 grados hacia el final del día. La humedad se mantendrá alta, rondando el 91%, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre. Las condiciones de visibilidad pueden verse afectadas por la lluvia y la nubosidad, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones inestables y que lleven paraguas si planean salir. La combinación de viento y humedad puede hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros, por lo que es recomendable vestirse adecuadamente para mantenerse cómodo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.