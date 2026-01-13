El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

Hoy, 13 de enero de 2026, Redondela se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones de lluvia que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 10 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y ligeramente más cálidas hacia el mediodía. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 92% en algunos momentos. Esto podría hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 50 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la mañana. Esta combinación de viento y lluvia podría generar un ambiente incómodo, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente y eviten actividades al aire libre si es posible.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas también será significativa, con un 90% de posibilidad en la franja horaria de la tarde. Esto podría traer consigo tormentas eléctricas, aunque se espera que la intensidad de la lluvia sea moderada. La tarde se presentará más inestable, y es probable que se produzcan chubascos intermitentes.

La visibilidad podría verse reducida debido a la bruma y la lluvia, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Por lo tanto, se aconseja a los conductores que extremen las precauciones en las carreteras y mantengan una distancia segura entre vehículos.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La combinación de viento, lluvia y tormentas eléctricas podría hacer que la jornada sea un tanto complicada, por lo que es recomendable planificar las actividades con antelación y estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.