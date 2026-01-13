El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

Hoy, 13 de enero de 2026, Pontevedra se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con la presencia de lluvia escasa que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 grados , lo que puede resultar fresco para quienes salgan a la calle, especialmente con la humedad relativa que alcanzará niveles altos, llegando hasta el 98% en las horas de la tarde.

La precipitación acumulada durante el día se estima en aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será ligera, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea estar al aire libre. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que refuerza la idea de que las lluvias serán una constante en el ambiente.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 6 y 24 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 41 km/h en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación térmica más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente. A medida que avance el día, el viento irá disminuyendo en intensidad, pero seguirá presente, lo que podría hacer que la sensación de frío se mantenga.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 65% en las primeras horas y un 90% entre las 7 y las 13 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían acompañarse de tormentas aisladas, lo que podría afectar a las actividades al aire libre y al tráfico en la ciudad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos nubosos que podrían dar paso a momentos de mayor claridad, aunque la tendencia general será hacia un ambiente gris y húmedo. Las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas de 10 grados en las horas más frescas de la noche.

En resumen, Pontevedra vivirá un día de enero caracterizado por la inestabilidad meteorológica, con lluvias ligeras, viento del sur y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.