El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

Hoy, 13 de enero de 2026, Pontecesures se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en varios periodos del día. Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, con valores que oscilarán entre 0.6 y 1 mm en las primeras horas, aumentando a medida que avanza la jornada.

A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga constante en torno a los 11 grados , lo que, combinado con una humedad relativa que rondará el 97%, generará una sensación de frío y humedad en el ambiente. El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas se tornarán más adversas. Se prevé un aumento en la intensidad de las lluvias, con acumulaciones que podrían llegar a los 6 mm en total. La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 90% en el periodo de la tarde, lo que sugiere que los habitantes de Pontecesures deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas. La temperatura podría experimentar un ligero aumento, alcanzando los 12 grados , pero la combinación de lluvia y viento hará que el tiempo se sienta más frío.

A medida que se acerque la noche, las lluvias continuarán, aunque con una ligera disminución en la intensidad. La temperatura se estabilizará en torno a los 10 grados, y la humedad seguirá siendo elevada, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente. El viento, aunque disminuirá en velocidad, seguirá soplando del sur, con rachas que podrían llegar a los 10 km/h.

Es importante que los residentes de Pontecesures tomen precauciones ante las condiciones climáticas adversas. Se recomienda evitar actividades al aire libre, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de tormenta. Además, se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que la situación puede cambiar rápidamente. La jornada de hoy será un claro recordatorio de la fuerza de la naturaleza y la importancia de estar preparados ante cualquier eventualidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.