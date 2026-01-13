El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

Hoy, 13 de enero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 1.0 mm, siendo más intensas en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, con valores que rondarán entre los 10 y 14 grados . A primera hora, se espera que la temperatura sea de 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frías de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, superando el 90% en la mayoría de los periodos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 31 km/h en las primeras horas del día. Este viento, aunque moderado, contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que la dirección del viento cambie ligeramente hacia el sureste, manteniendo su intensidad.

La probabilidad de tormentas también es significativa, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde se estima un 95% de probabilidad de tormenta entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría generar un ambiente inestable en la región.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La nubosidad persistirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de 9 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado y fresco, con lluvias ligeras y una alta probabilidad de tormentas. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad eléctrica y lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.