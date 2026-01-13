El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponte Caldelas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 13 de enero de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 11 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más fría debido a la humedad y el viento.
La precipitación será un factor constante, con valores que alcanzarán hasta 0.6 mm en las primeras horas y 0.5 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los residentes necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir. Las lluvias serán ligeras, pero continuas, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.
En cuanto al viento, se registrarán rachas que alcanzarán hasta 41 km/h, predominando del sur y suroeste. Este viento, aunque no extremadamente fuerte, puede contribuir a una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 92-100% a lo largo del día. Esto significa que la sensación térmica podría ser notablemente más baja que la temperatura real.
La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 90% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría llevar a un aumento en la intensidad de las lluvias y a la aparición de tormentas eléctricas. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y prepararse para condiciones cambiantes.
A medida que avance el día, se espera que la nubosidad continúe, con un ligero descenso en la temperatura hacia la noche, donde se prevé que los termómetros marquen alrededor de 8 grados . La puesta de sol se producirá a las 18:24, marcando el final de un día gris y húmedo.
En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día marcado por la lluvia, el viento y temperaturas frescas. Es recomendable que los habitantes tomen precauciones al salir y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.
