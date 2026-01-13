El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

Hoy, 13 de enero de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 11 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más fría debido a la humedad y el viento.

La precipitación será un factor constante, con valores que alcanzarán hasta 0.6 mm en las primeras horas y 0.5 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los residentes necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir. Las lluvias serán ligeras, pero continuas, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que alcanzarán hasta 41 km/h, predominando del sur y suroeste. Este viento, aunque no extremadamente fuerte, puede contribuir a una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 92-100% a lo largo del día. Esto significa que la sensación térmica podría ser notablemente más baja que la temperatura real.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 90% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría llevar a un aumento en la intensidad de las lluvias y a la aparición de tormentas eléctricas. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y prepararse para condiciones cambiantes.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad continúe, con un ligero descenso en la temperatura hacia la noche, donde se prevé que los termómetros marquen alrededor de 8 grados . La puesta de sol se producirá a las 18:24, marcando el final de un día gris y húmedo.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día marcado por la lluvia, el viento y temperaturas frescas. Es recomendable que los habitantes tomen precauciones al salir y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.