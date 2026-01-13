El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados . La probabilidad de precipitación es del 100% durante la mañana, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán ligeras. En total, se prevé una precipitación acumulada de alrededor de 0.4 mm a 1 mm en las primeras horas.

El viento soplará del sur, con velocidades que alcanzarán hasta los 24 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos, especialmente en áreas expuestas. A lo largo del día, la velocidad del viento disminuirá gradualmente, pero se mantendrá presente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, la situación meteorológica no mostrará cambios significativos. El cielo seguirá cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá, las precipitaciones serán escasas. La temperatura podría alcanzar un máximo de 12 grados , pero la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad y el viento.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 80% en la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas, aunque no se espera que sean intensas. La combinación de la alta humedad y el viento del sur podría favorecer la formación de nubes de tormenta, pero la actividad eléctrica será limitada.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente a los 11 grados . La humedad seguirá siendo alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente. En resumen, hoy en Poio se vivirá un día gris y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas, características típicas de esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.