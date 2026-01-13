El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados durante la mayor parte del día, con un ligero descenso a 9 grados hacia la tarde y la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, puede hacer que la percepción del frío sea más aguda, por lo que se recomienda a los habitantes de la zona vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 5 y 34 km/h, predominando la dirección del viento del sur y sureste. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica aún más baja. Es importante tener en cuenta estas condiciones si se planean actividades al aire libre, ya que el viento puede hacer que la lluvia se sienta más intensa.

A lo largo del día, se prevé que las precipitaciones sean intermitentes, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 4 mm en las horas más activas. La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando hasta un 90% en los periodos de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de la lluvia.

Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Se aconseja evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor inestabilidad climática y, si es necesario salir, hacerlo con precaución, especialmente en carreteras que puedan estar resbaladizas debido a la lluvia.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo húmedo y fresco, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones sean incómodas, por lo que es recomendable tomar precauciones adecuadas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.