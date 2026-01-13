El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

Hoy, 13 de enero de 2026, Oia se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95%, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con temperaturas estables alrededor de los 11 grados. Las precipitaciones serán ligeras, con un total estimado de 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 0.2 mm hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas lluvias intermitentes.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 24 y 26 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos, alcanzando hasta 56 km/h. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 85% de posibilidad durante las horas centrales del día, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas, especialmente en la tarde. Los cielos seguirán cubiertos, con un aumento en la nubosidad que podría intensificar las lluvias en algunos momentos.

A lo largo de la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, con una ligera disminución hacia la noche. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en áreas más expuestas al viento. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día en Oia se caracterizará por un ambiente húmedo y fresco, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La combinación de viento y temperaturas frescas hará que sea un día ideal para quedarse en casa o disfrutar de actividades bajo techo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.