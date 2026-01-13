El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas más críticas, lo que podría generar una sensación de incomodidad para los habitantes.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados . Las precipitaciones serán ligeras, con un total estimado de 1 mm en las primeras horas y aumentando a 2 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% durante la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán de baja intensidad.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 34 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada. A partir de la tarde, se prevé que la velocidad del viento se mantenga entre 12 y 19 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal a la sensación de frío, aunque la combinación de viento y humedad podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 90% en las horas de la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas. Esto podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias, aunque se espera que sean breves. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones climáticas, especialmente durante la tarde, cuando la actividad tormentosa es más probable.

A lo largo del día, se recomienda a los residentes de O Rosal que tomen precauciones al salir, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. Es aconsejable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia, así como estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La jornada se caracterizará por un ambiente húmedo y fresco, típico de esta época del año, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.