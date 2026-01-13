El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura estable alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, con ligeras variaciones. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades moderadas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.1 mm en las horas de la tarde, aumentando a 1 mm en la tarde-noche.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 15 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que marcan los termómetros. En los momentos más ventosos, se prevén rachas que podrían alcanzar hasta los 36 km/h, especialmente durante la mañana.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 75% en la franja horaria de la tarde, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se espera que sea severa. La tarde se presentará con intervalos nubosos, pero la mayor parte del tiempo el cielo permanecerá cubierto.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá ligeramente, situándose en torno a los 10 grados. La humedad aumentará, alcanzando el 94%, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Las lluvias continuarán siendo una constante, aunque se espera que disminuyan en intensidad hacia la noche.

En resumen, O Porriño experimentará un día gris y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien si se planea salir, ya que las condiciones climáticas no serán las más favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.