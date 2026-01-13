El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 0.3 mm en las primeras horas y hasta 0.5 mm en la tarde, lo que sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, sí será constante.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán los 34 km/h en la mañana y 35 km/h en la tarde. Esta intensidad del viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro. A lo largo del día, la velocidad del viento se mantendrá entre 15 y 41 km/h, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea del 80% en la tarde, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas, aunque no se anticipan fenómenos severos. La combinación de la alta humedad y el viento puede generar un ambiente propenso a la formación de nubes de tormenta, aunque estas no deberían ser de gran magnitud.

Por la tarde, la temperatura descenderá ligeramente, manteniéndose en torno a los 12 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente en las horas de la tarde y la noche. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas continuarán bajando, alcanzando los 11 grados hacia el final del día.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, y que tomen precauciones si planean salir al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.