El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor y a la posibilidad de que se produzcan algunas lloviznas.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con lluvias intermitentes que podrían intensificarse en ciertos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% durante las franjas horarias de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Nigrán necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 0.9 mm en las horas más activas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 24 y 33 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. La dirección del viento y su fuerza podrían hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

Durante la tarde, la temperatura podría descender ligeramente a 11 grados, manteniendo un ambiente fresco y húmedo. La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando hasta un 90% en las horas centrales del día, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas acompañadas de lluvia. La combinación de la alta humedad y el viento podría generar condiciones inestables, por lo que es importante estar atentos a posibles alertas meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque las lluvias podrían disminuir en intensidad. La temperatura se estabilizará en torno a los 12 grados, y la humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de bochorno. El ocaso se producirá a las 18:26, marcando el final de un día que, aunque fresco y lluvioso, también ofrecerá momentos de calma entre las tormentas. Los residentes de Nigrán deben estar preparados para un día de inclemencias, pero también para disfrutar de la belleza de la naturaleza que acompaña a estas condiciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.