El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

Hoy, 13 de enero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las primeras horas y un total de 1 mm en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 12 grados . A primera hora, la temperatura será de 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados durante la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 97% en algunos momentos del día. Esto generará un ambiente húmedo y algo incómodo para los que se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 39 km/h en las horas más activas del día. La velocidad del viento variará, pero se espera que en general se mantenga entre 18 y 22 km/h. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 90% de posibilidad de que se produzcan en la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre. Las tormentas podrían venir acompañadas de ráfagas de viento más intensas y, aunque la lluvia será escasa, la combinación de estos factores podría hacer que las condiciones sean peligrosas en algunos momentos.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de nubes más densas y ligeras. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir. En la noche, las temperaturas descenderán a alrededor de 10 grados, manteniendo el ambiente fresco y húmedo.

En resumen, hoy en Mos se anticipa un día mayormente cubierto, con lluvias ligeras y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Es recomendable que los residentes se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.