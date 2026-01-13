El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

Hoy, 13 de enero de 2026, Moraña se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la presencia de lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente gris, con nubes que traerán consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es del 100% durante la mañana, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes se encuentren con un suelo húmedo al salir de casa.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. Las lluvias se intensificarán en algunos momentos, especialmente entre las 3 y las 4 de la tarde, cuando se prevé que la precipitación alcance hasta 3 mm. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 10 y 11 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 94% a lo largo del día.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 27 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Las ráfagas de viento, aunque no extremadamente fuertes, podrían ser notorias, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de tormentas también es considerable, alcanzando un 80% en la franja horaria de la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas y descargas eléctricas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

En resumen, el día en Moraña se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a los residentes que se preparen para un día fresco y húmedo, llevando paraguas y ropa adecuada para las condiciones. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas hará que sea un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.