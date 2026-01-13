El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes se enfrenten a algunas lloviznas. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 12 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más baja debido a la humedad.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una atmósfera bastante densa y húmeda. Esto puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

A medida que avance el día, se espera que las lluvias se intensifiquen ligeramente, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde la probabilidad de tormenta se incrementa hasta un 90%. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que podrían alcanzar hasta 2 mm en el periodo de la tarde. Por lo tanto, es aconsejable que los residentes de Mondariz tomen precauciones si planean salir, llevando paraguas o impermeables.

El viento soplará del sur, con velocidades que rondarán entre los 3 y 15 km/h, lo que no debería causar mayores inconvenientes, aunque puede contribuir a una sensación de frío adicional. Las ráfagas de viento podrían ser más notables en las horas de la tarde, especialmente en áreas abiertas.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. La alta humedad y la posibilidad de tormentas en la tarde son factores a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.