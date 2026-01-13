El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

Hoy, 13 de enero de 2026, Moaña se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 88%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 100% durante las primeras horas, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y luego disminuirá ligeramente. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en las siguientes. La precipitación total podría alcanzar hasta 2 mm en el periodo más lluvioso, que se prevé entre las 04:00 y las 10:00.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 34 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 20 y 30 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el sureste en las horas de la tarde, pero se mantendrá en niveles moderados.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se anticipa un 90% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la región. Sin embargo, estas tormentas no se espera que sean severas, aunque es recomendable estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura se mantendrá estable, con mínimas de 11 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, así que se aconseja precaución al conducir. Hacia el final del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvias, que podría disminuir a un 80% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente.

En resumen, Moaña experimentará un día de cielos cubiertos y lluvias ligeras, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre deben planificarse con precaución debido a las condiciones meteorológicas inestables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.