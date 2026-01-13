El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 13 de enero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas y hasta 3 mm en la tarde.
La temperatura se mantendrá constante en torno a los 11 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 12 grados en las horas de la tarde. Esta temperatura, aunque fresca, se sentirá más fría debido a la alta humedad relativa, que alcanzará el 97% en la mañana y se mantendrá por encima del 90% durante todo el día. Esto generará una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los habitantes de Meis vestirse adecuadamente para evitar el frío.
El viento soplará del sur a una velocidad que oscilará entre los 8 y 27 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 48 km/h en las primeras horas del día. Esta intensidad del viento, combinada con la humedad y las bajas temperaturas, podría hacer que las condiciones se sientan más adversas, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.
A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 90% en la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas. Se recomienda precaución a los conductores y a quienes planeen actividades al aire libre, ya que las tormentas pueden generar condiciones peligrosas.
En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable. La combinación de estos factores podría hacer que la jornada sea incómoda, por lo que es aconsejable mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.
