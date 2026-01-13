El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de 85% entre las 19:00 y las 01:00. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.2 mm en las primeras horas y hasta 0 mm en la tarde y noche.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 10 y 12 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán hacia la tarde, cuando se prevé que la máxima no supere los 12 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día y bajando ligeramente a lo largo de la jornada, pero sin llegar a niveles significativos de confort.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 33 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 00:00 y las 01:00, con una velocidad de 56 km/h, lo que podría generar una sensación de frío mayor. A medida que avance el día, la velocidad del viento se estabilizará, rondando entre los 14 y 19 km/h.

La probabilidad de tormentas es considerable, alcanzando hasta un 95% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas acompañadas de lluvias más intensas en esos momentos. Sin embargo, la intensidad de las precipitaciones no se espera que sea extrema, lo que podría limitar el impacto en las actividades diarias.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias tenderán a cesar, dejando un ambiente más tranquilo. La visibilidad podría verse afectada en las horas de lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir. En resumen, el día en Meaño será mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado, características típicas de un invierno gallego.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.