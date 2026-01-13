El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 85% en las primeras horas, lo que generará una sensación de frescor.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se eleve ligeramente, alcanzando hasta 12 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur a velocidades que oscilarán entre 10 y 25 km/h, con rachas que podrían llegar hasta los 58 km/h en las primeras horas. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia en los periodos de la mañana y la tarde. Se anticipa que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 0.1 a 1 mm, lo que indica que la lluvia será ligera pero persistente. En particular, se prevé que la lluvia sea más intensa en las horas centrales del día, con intervalos nubosos que podrían traer consigo tormentas aisladas, especialmente en la tarde, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 80%.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a momentos de lluvia más intensa. La visibilidad podría verse reducida en algunos momentos debido a la combinación de la lluvia y la niebla que puede formarse por la alta humedad.

En la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 12 grados, pero descenderá nuevamente hacia la noche, cuando se espera que el cielo continúe cubierto y la temperatura baje a 11 grados. La noche se presentará tranquila, aunque la posibilidad de lluvias ligeras persistirá.

Los habitantes de Marín deben estar preparados para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de llevar paraguas y abrigos. Es recomendable tener precaución al conducir debido a las condiciones de lluvia y viento, que podrían afectar la visibilidad y la estabilidad del vehículo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.