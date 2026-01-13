El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con temperaturas que rondarán los 8 grados . La sensación térmica será un poco más baja, alcanzando los 4 grados, lo que podría hacer que los habitantes sientan un frío más intenso.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas estables en torno a los 8 grados. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias durante todo el día. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 0.7 mm en las horas centrales.

En la tarde, la situación no mejorará significativamente, ya que se prevé que el cielo continúe cubierto, con intervalos de tormenta y lluvia escasa. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 10 grados hacia el mediodía y bajando a 9 grados por la tarde. La sensación térmica se mantendrá en torno a los 6 grados, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 42 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en áreas expuestas. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 24-29 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 85% durante la tarde, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, acompañadas de lluvia. La tarde también traerá consigo un ligero descenso en la temperatura, con mínimas que podrían llegar a los 6 grados hacia el final del día.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán un poco, aunque el cielo seguirá cubierto y las posibilidades de lluvia persistirán. La temperatura mínima se espera que baje a 5 grados, con una sensación térmica que podría llegar a los 4 grados. En resumen, un día de enero típico en Lalín, donde la lluvia y el frío serán los protagonistas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.