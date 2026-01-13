El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

Hoy, 13 de enero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frescura y posible incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán de carácter leve. En particular, se espera que entre las 19:00 y las 01:00 horas, la probabilidad de tormenta aumente, alcanzando un 80%, lo que podría traer consigo chubascos más intensos.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 34 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. A medida que el viento se suaviza, las velocidades oscilarán entre 6 y 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

Durante la tarde, se prevé que el cielo continúe cubierto, con intervalos nubosos que podrían permitir breves momentos de claridad, aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá. Las temperaturas se mantendrán estables, y la sensación de frescura persistirá debido a la combinación de viento y humedad.

Es recomendable que los residentes y visitantes de A Illa de Arousa se preparen para un día de clima inestable, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las actividades al aire libre podrían verse afectadas, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta. A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día.

En resumen, hoy será un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con cielos cubiertos, lluvias escasas y un ambiente fresco, lo que invita a la precaución y a estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.