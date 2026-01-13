El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras. La probabilidad de precipitación es del 90% durante las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes de A Guarda se enfrenten a algunas gotas de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 0.1 mm en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 10 a 25 km/h, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, cuando el viento podría alcanzar los 26 km/h.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 85% en las horas centrales del día, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas, aunque no se prevén fenómenos severos. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura se mantendrá estable, rondando los 11 a 12 grados, y el cielo seguirá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:27, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender, y la humedad podría aumentar, creando un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en A Guarda se presenta como uno de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias escasas y temperaturas frescas, lo que invita a los ciudadanos a abrigarse adecuadamente y a estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.