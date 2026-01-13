El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, con un ligero aumento a 12 grados en las horas centrales. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a 0.9 mm en las primeras horas y 0.2 mm en la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Gondomar deben estar preparados para condiciones húmedas y llevar paraguas si planean salir.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 32 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 51 km/h en las primeras horas del día. Esta combinación de viento y lluvia puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente. A medida que el día avance, el viento disminuirá gradualmente, pero se mantendrá presente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 90% durante la tarde, lo que podría traer consigo tormentas eléctricas y un aumento en la intensidad de las lluvias. Los intervalos nubosos continuarán a lo largo del día, con momentos de mayor nubosidad que podrían limitar la visibilidad.

La puesta de sol está prevista para las 18:26, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la humedad aumentará, creando un ambiente más fresco y húmedo por la noche. Se espera que las condiciones se mantengan similares durante la noche, con cielos cubiertos y temperaturas que podrían bajar a 10 grados .

En resumen, el día en Gondomar será mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento notable. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones ante las condiciones climáticas adversas y se mantengan informados sobre posibles cambios en la previsión meteorológica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.