El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Forcarei según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 13 de enero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas más activas, especialmente entre las 03:00 y las 05:00.
Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 10 grados . A primera hora, se registrarán mínimas de 9 grados, descendiendo a 6 grados por la tarde. La sensación térmica será un poco más baja, rondando entre 4 y 5 grados, lo que podría hacer que la jornada se sienta más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.
El viento soplará del sur, con velocidades que alcanzarán hasta 31 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a medida que avance la jornada. Las rachas máximas podrían llegar a los 55 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de mayor frío y contribuir a un ambiente inestable.
A medida que el día avance, la probabilidad de tormentas también será significativa, alcanzando un 85% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas aisladas, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de conducción en las carreteras. Se recomienda precaución a los conductores y a quienes realicen actividades al aire libre.
En resumen, el día en Forcarei se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias escasas y temperaturas frescas. La combinación de viento fuerte y la posibilidad de tormentas hacen que sea un día propenso a condiciones climáticas adversas. Es aconsejable mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad personal y de los demás.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.
- Cancelado el transporte de ría de primera hora entre Vigo y Moaña
- Un vecino de Darbo de 44 años muere mientras practicaba ciclismo en Aldán
- La pesca también tiene capitanas
- Los «expulsados» de Vigo por el precio de la vivienda: «Viví en una oficina dos meses»
- Natura sortea el oso que vigiló sus tiendas durante treinta años
- Persecución de película por Vigo: choca contra dos coches policiales y otros tres aparcados
- Mueren dos personas tras una colisión frontal entre un camión y un turismo en la LU-530 de Lugo
- El geriátrico privado rechaza asumir el ingreso del presunto homicida de Lavadores: «Es un riesgo en la convivencia del centro»